Les Québécois dépenseront environ 67$ pour la fête des Mères

Agence QMI 09-05-2017 | 14h06

Les Québécois dépenseront en moyenne 67 $ à l'occasion de la fête des Mères et ce sont les fleurs qui seront le cadeau le plus populaire, selon un sondage fait pour le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD).

Plus de la moitié des Québécois (54 %) ont dit qu'il allait rendre hommage à leur maman pour cette fête célébrée le deuxième dimanche de mai, chaque année.

Trois personnes sur cinq vont offrir des fleurs comme cadeau, le dimanche 14 mai.

«Certains achats sont devenus, année après année, des incontournables. Encore cette année, les fleuristes seront la première destination d'achats au Québec à cette occasion», a affirmé Léopold Turgeon, président-directeur général du CQCD.

Outre les fleurs, les friandises et les produits de beauté, les repas familiaux ainsi que les sorties culturelles sont aussi prisés par les Québécois.

Par ailleurs, les hommes ont prévu dépenser plus (82 $) que les femmes (54 $), selon le sondage mené en ligne auprès de 995 personnes, entre le 21 et 30 avril dernier, par la firme L'Observateur. En tout, les Québécois prévoient dépenser 67 $ en moyenne.

La fête des Mères est particulièrement prisée par les jeunes familles ayant des enfants de moins de 18 ans. Près de 68 % de cette catégorie familiale offriront un cadeau, comparativement à 45 % pour les ménages sans enfant.

Sur dix personnes qui vont offrir un cadeau à leur maman, sept ont prévu l'acheter dans un commerce. Près du quart se tourneront vers le web pour dénicher la perle rare et chez les milléniaux, ils sont 39 % à dire qu'ils magasineront en ligne.

«Nous constatons que les activités dans les centres commerciaux à l'occasion des fêtes sont de plus en plus populaires auprès des Québécois. De plus, certains détaillants ajustent leur offre afin de répondre aux besoins de leur clientèle», a ajouté Jacques Pelletier, président du conseil et chef de la direction de L'Observateur.

Liste des dix cadeaux préférés des Québécois

1. Fleurs 61 %

2. Repas familial 53 %

3. Friandises et douceurs 35 %

4. Carte-cadeau 27 %

5. Parfum et produits de beauté 23 %

6. Billets de spectacle/sortie culturelle 17 %

7. Vin ou alcool 16 %

8. Livre/ Musique 16 %

9. Vêtements et accessoires mode 15 %

10. Sortie au spa 9 %