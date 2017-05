Les précipitations se poursuivent: jusqu'à 100 millimètres dans l'est

Agence QMI 06-05-2017 | 08h48

Environnement Canada a publié une alerte météo donnant peu d'espoir aux riverains qui sont déjà aux prises avec la montée des eaux. Les précipitations vont se poursuivre dans plusieurs régions du Québec, pouvant même atteindre jusqu'à 100 millimètres dans l'est.

«Un intense système dépressionnaire donnera de la pluie jusqu'à lundi sur l'est du Québec. On prévoit en général de 30 à 60 millimètres de pluie, mais jusqu'à 100 millimètres sur la pointe est de la Gaspésie, en Minganie et à Natashquan. En cette période de crue des rivières, cet apport hydrique pourrait causer des problèmes», a indiqué l'organisme fédéral.

Des hausses sont attendues sur l'ensemble des cours d'eau du sud du Québec. L'ensemble des cours d'eau des régions de l'Outaouais, de Montréal, des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie seront les plus impactés et restent sous surveillance.

Pour les régions de l`Outaouais, les Laurentides et Montréal, les rivières Petite Nation, Capitachouane et le lac des Deux Montagnes sont au-dessus de leur seuil d'inondation mineure. Les rivières Rouge, Désert, Dumoine, du Lièvre et Gatineau sont, quant à elles, toujours sous surveillance. La plupart des rivières de ces régions sont actuellement à la hausse. Plusieurs cours d'eau pourraient retrouver des niveaux et des débits très importants au cours de la fin de semaine.