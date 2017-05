Troubles mentaux et toxicomanie: consulter inciterait des proches à faire de même

Agence QMI 01-05-2017 | 13h07

OTTAWA - Les gens qui consultent pour des enjeux de santé mentale ou de toxicomanie ont une influence positive sur leurs proches parce qu'ils les incitent indirectement à faire de même, selon une étude de l'Université d'Ottawa dévoilée lundi.

L'an dernier, au Canada, les enjeux liés aux troubles mentaux et à la toxicomanie ont touché près de trois millions de personnes, que ce soit à travers la dépression majeure, le trouble bipolaire, l'anxiété généralisée ou encore la toxicomanie.

Le hic, c'est que peu de gens vont chercher l'aide nécessaire pour s'en sortir.

Pourtant, consulter ferait aussi du bien à ses proches en les encourageant à reproduire ce comportement, selon l'étude menée par François Thériaux, étudiant au doctorat, et Ian Colman, professeur agrégé à la Faculté de médecine. Leurs résultats ont été publiés dans la revue «Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology».

«Le message important que nous en retirons, c'est que quand on va se faire aider, on pourrait aussi aider les membres de sa famille ou ses amis», a dit François Thériault.

Apprentissage social

En se penchant sur les données de 2012 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de Statistique Canada, les chercheurs ont comparé 1933 personnes qui avaient consulté et 1933 autres qui, au contraire, ne l'avaient pas fait.

Dans un communiqué publié lundi, on précise que les chercheurs ont «découvert que dans le premier groupe, il y avait 30 % de plus de probabilités d'être au courant qu'un membre de la famille ou un ami s'était également fait soigner pour des problèmes de santé mentale. Ils en ont donc conclu que le simple fait de savoir que des proches ont cherché de l'aide incite les personnes à faire de même.

«Il est logique de penser qu'une personne atteinte d'un problème de santé mentale se verrait encouragée par sa famille et ses amis à chercher du soutien professionnel», a dit le professeur Colman, directeur des travaux et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'épidémiologie en santé mentale.

«Notre étude indique que cet encouragement peut servir de puissant catalyseur pour inciter les personnes à aller chercher cette aide», a-t-il ajouté, en précisant que l'on pourrait dorénavant s'appuyer sur la théorie de l'apprentissage social pour rejoindre de plus en plus de gens, les personnes reproduisant les comportements d'autrui.

«Quand on se fait soigner pour ses problèmes de santé mentale, les effets se répercutent sur les proches. C'est pourquoi on peut présenter le fait de chercher de l'aide comme un comportement prosocial motivé par l'intérêt pour les autres: on ne s'aide pas seulement soi-même, mais ses proches aussi», a conclu M. Colman.