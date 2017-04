La Cour suprême refuse d'entendre deux radicaux québécois

Agence QMI 27-04-2017 | 17h54

OTTAWA - La Cour suprême du Canada refuse d'entendre la cause de deux Québécois qui réclamaient 29 millions $ en dommage et intérêt à l'État en raison de leur statut «d'êtres humains».

La Cour supérieure du Québec a jugé en 2016 que les prétentions des deux hommes ressemblaient en tout point à ceux des «Freemen on the Land» ou des «Citoyens souverains».

Les tenants de cette philosophie rejettent l'ensemble des lois et le système économique et basent leur raisonnement sur des arguments «pseudo-juridiques».

Ces derniers sont perçus comme un fardeau pour le système de justice puisque les tribunaux doivent généralement donner suite à leurs plaintes, aussi farfelues soient-elles.

Dans son jugement rendu en mai 2016, la Cour supérieure soutient que la demande des deux hommes «n'est fondée sur aucun fondement juridique» et «n'est basée sur aucun fait».

Si le fond posait problème, la forme de la requête des deux radicaux portait aussi à confusion.

Le document soumis à la cour comptait 23 pages et 71 paragraphes, «sans interligne ni marges réglementaires», et ne répondait pas «aux règles les plus élémentaires» des procédures judiciaires.

Lors de l'audience, le tribunal a tenté de ramener les plaignants «à la raison», sans succès.

«Introduire une procédure dénuée de tout fondement juridique a des conséquences coûteuses pour le système judiciaire dont les ressources ne sont pas illimitées», avait tenu à rappeler la juge Alicia Soldevila.

Dans leur requête, Gilbert Royer et Denis Nadeau se sont réclamés de leur condition d'«êtres humains» pour s'ériger en faux contre toutes les lois canadiennes contenant les termes «personne physique».

Les demandeurs se sont aussi opposés, pour la même raison, aux intérêts payables à des banques sur une dette qu'ils auraient pu contracter.

Ainsi, MM. Royer et Nadeau exigeaient que l'État leur verse des dommages-intérêts sous forme de rente à vie, en plus de verser à dix oeuvres caritatives une somme de 250 000 $ annuellement pendant les vingt prochaines années.

La Cour d'appel du Québec a refusé d'entendre l'appel des deux plaignants.

La Cour suprême a confirmé le jugement en refusant à son tour d'entendre les arguments des deux Québécois.