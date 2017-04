Près de deux tonnes de tabac de contrebande saisies à Saint-Anicet

Agence QMI 24-04-2017 | 14h33

SAINT-ANICET - Deux opérations policières menées à quatre jours d'intervalle à Saint-Anicet, en Montérégie, ont permis la saisie de près de deux tonnes de tabac de contrebande et près de 100 000 petits cigares illégaux.

Les opérations ont été menées les 17 et 21 avril conjointement par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et ceux de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Lors de la première perquisition, les forces de l'ordre ont saisi 1450 kg de tabac en vrac, 96 000 petits cigares et deux véhicules.

Une femme de 25 ans originaire de Salaberry-de-Valleyfield a été interpellée et pourrait éventuellement faire face à des accusations criminelles.

Quatre jours plus tard, les policiers ont frappé à nouveau. L'opération a cette fois permis la saisie de 286 kg de tabac de contrebande et l'interpellation de deux hommes âgés de 17 et 40 ans. Les deux individus sont des résidents de Saint-Louis-de-Gonzague et de Sainte-Martine.

Ils pourraient eux aussi faire face à la justice dans un avenir rapproché.