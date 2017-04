Comment se débarrasser des indésirables qui reviennent avec le printemps?

Agence QMI 24-04-2017 | 12h21

MONTRÉAL - Comme chaque année, le temps chaud ramène avec lui des bestioles particulièrement indésirables comme les fourmis et les rats, qui réussissent à s'infiltrer dans nos demeures.

En entrevue lundi à l'émission «Le Québec Matin» de LCN, le spécialiste en gestion parasitaire Harold Leavey a prodigué de nombreux conseils sur les bonnes façons de se débarrasser des fourmis, des punaises, des rats et autres souris.

Fourmis communes

Pour tuer les fourmis, «il faut utiliser un appât (...). Si vous voulez éliminer le nid, il faut utiliser un produit que la fourmi va manger avant de retourner au nid et donner à manger aux autres, sans ça, vous allez seulement tuer les ouvrières nourricières et vous ne tuerez pas le nid», a expliqué Harold Leavey.

Fourmis charpentières

Si les gens ont tendance à davantage craindre les fourmis charpentières, M. Leavey précise qu'elles sont plutôt annonciatrices de problèmes de structures plus graves.

«C'est vrai que la fourmi charpentière mange le bois, mais elle ne le mange pas pour se nourrir, mais pour se faire des chambres qu'elle va habiter et elle affecte seulement le bois ramolli par l'eau ou le bois pourri, elle n'affecte pas le bois sain, a-t-il relaté. Quand vous avez des fourmis charpentières, c'est qu'il y a une infiltration d'eau quelque part.»

Punaises

Les punaises «sont comme une maladie contagieuse, il y en a plus cette année que l'année dernière et il y en aura plus l'année prochaine» parce que beaucoup trop de gens ne s'occupent pas correctement du problème. Les punaises, c'est vraiment dramatique parce que c'est dans votre bulle, c'est dans votre chambre, dans votre lit, c'est une agression et ça vous empêche de dormir. Ça vous isole aussi: la majorité des gens qui ont des punaises ne voient plus grand monde», a dit M. Leavey.

Souris et rats

«Quand vous avez des rats, c'est que vous avez des problèmes d'égout et vous devez aller à la recherche de la cause, et si on est capable d'identifier la cause on ferme la porte et tout ce qui reste à faire, c'est de tuer», a indiqué le spécialise.

Vous voyez plus de rats et de souris cette année? C'est normal, selon M. Leavey.

«Il va y avoir plus de rats et de souris les années où il pleut beaucoup comme cette année.»