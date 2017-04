Petits Frères : un dîner de Pâques pour briser l'isolement

Agence QMI 16-04-2017 | 14h48

MONTRÉAL - Quatre cents personnes âgées et bénévoles ont été invitées encore cette année à partager le traditionnel dîner de Pâques organisé par l'organisme les Petits Frères à Montréal.

Les convives se sont réunis à la salle de réception Plaza Centre-Ville de Montréal. La marraine des Petits Frères depuis 10 ans, la comédienne Béatrice Picard, était présente.

«Ça me fait penser un peu à Harold et Maude, parce que Maude a transmis à ce jeune homme le goût de vivre et de voir en couleurs et ce que les Petits Frères font c'est aussi de transmettre la joie à ces personnes âgées qui sont seules», dit Mme Picard qui interprète présentement Maude au Théâtre Jean-Duceppe.

D'autres dîners de Pâques sont organisés par les équipes régionales de l'organisme dans 11 régions de la province