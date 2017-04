Accusé d'avoir vandalisé une mosquée et un centre islamique

15-04-2017 | 09h02

OTTAWA - Shawn Le Guerrier avait lui-même contacté les policiers, le 12 avril, après avoir vandalisé un centre islamique de la rue Somerset Ouest et une mosquée sur la rue Northwestern, à Ottawa, a indiqué le «Ottawa Citizen», vendredi.

Les enquêteurs ont pu confirmer que les fenêtres du centre islamique et de la mosquée avaient bien été brisées.



Au cours de son arrestation, Shawn Le Guerrier aurait également agressé un des officiers.



L'homme âgé de 27 ans fait face à deux chefs d'accusation de méfait et un chef d'accusation lié à l'agression d'un policier.



Sur son site internet, l'Association musulmane d'Ottawa a confirmé les dommages liés à ces actes de vandalisme, tout en précisant que personne n'a été blessé.



«C'est toujours difficile de voir nos lieux de cultes être la cible d'actes de haine. Nous avons appelé la police pour qu'une enquête sur ces incidents potentiellement haineux soit faite», a indiqué Naeem Malik, président de l'Association musulmane d'Ottawa, dans un message publié sur le site de l'association.



Les dégâts causés à la mosquée ont rapidement été réparés, quant à la porte d'entrée du centre islamique, elle a été raccommodée avec un carton.



«C'est important pour les membres de la communauté de dénoncer ces activités suspectes et actes de vandalisme», a rappelé Omar Mahfoudhi, directeur du centre islamique d'Ottawa.



La mosquée a déjà été la cible de graffiti raciste et de la présence d'un colis suspect en 2016.



Un adolescent ottavien, sera condamné au mois de mai, pour avoir peint à l'aérosol une série de graffiti racistes et antisémites sur une église, une mosquée et trois sites juifs. Des actes pour lesquels il a plaidé coupable.