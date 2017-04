Décès de Mark Wainberg, un pionnier de la recherche contre le sida

AFP 14-04-2017 | 09h33

GENÈVE - Le professeur Mark Wainberg, 71 ans, un pionnier de la recherche contre le sida, est décédé, a-t-on appris jeudi auprès d'Onusida, un Programme commun des Nations unies sur le virus.

Le chercheur de nationalité canadienne s'est noyé, lors d'une baignade au large de la Floride mardi dernier.

Dans un communiqué, l'Onusida se déclare «profondément attristée» par le décès du «pionnier de la recherche contre le sida, Mark Wainberg».

«Ce scientifique de renommée internationale était un chercheur de pointe sur le sida, dès le début de l'épidémie», ajoute Onusida.

«Mark Wainberg était un géant dans la science du sida, son travail a sauvé des millions de vies», a déclaré Michel Sidibé, directeur exécutif d'Onusida.

Le Dr Wainberg et ses collègues ont identifié l'un des principaux anti-rétrovirus, le lamivudine, utilisé dans le traitement de l'infection du sida.

De son côté, la Société internationale contre le Sida (IAS), que Mark Wainberg a présidé entre 1998 et 2000, a indiqué être «sous le choc» de la disparition de Mark Wainberg, qui était un «leader, un mentor et un ami proche, de notre équipe et de notre communauté».

«Nous avons perdu l'un des plus déterminés», a déclaré la présidente de l'IAS Linda Gail Bekker.