Neuf millions de litres ont été produits chaque jour - Année historique pour les producteurs laitiers québécois

C'est notamment la croissance de plus de 23 % de la demande de matière grasse pour le lait de transformation ces trois dernières années qui est responsable de cette hausse de la production à l'échelle québécoise.

Les Producteurs de lait du Québec ont réitéré mercredi lors de leur assemblée générale annuelle à Québec que le secteur laitier et la gestion de l'offre doivent être exclus de l'ALENA, «après les concessions faites aux Européens avec l'Accord économique et commercial global (AECG)» ratifié entre le Canada et l'Union européenne, qui ouvre davantage la porte aux fromages européens au pays.