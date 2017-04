Triple meurtre: un message troublant de l'accusé sur Facebook

07-04-2017 | 08h45

SHAWINIGAN - Sylvain Duquette, cet homme accusé d'avoir assassiné trois membres de sa famille en plus d'avoir tenté de tuer son père, mercredi soir, à Shawinigan, avait publié des propos troublants sur sa page Facebook peu avant le drame.

Deux jours avant l'ultimatum que lui a servi sa belle-sœur pour qu'il quitte la résidence de celle-ci, Sylvain Duquette a écrit un message-fleuve dans lequel il énonce ses valeurs et ses principes de vie et où s'entremêlent des sentiments de haine et de vengeance.

Quelques jours plus tard, le présumé meurtrier donnait à ses écrits une suite lugubre qu'on aurait difficilement pu imaginer.

«La vie n'est pas faite pour simplement travailler, payer, travailler, payer, dans le but de régler les dettes qu'on s'est créées, influencé par ce système qui nous ment... nous manipule, nous crée, sans tenir compte de ce que nous désirons.» Ainsi commence sa lettre, publiée le 30 mars, qui donne le ton à la suite.

Duquette revient sans cesse sur le système, le monde du travail et les valeurs de consommation. Un système qui nous maintient dans «l'illusion», nous empêche de devenir nous-mêmes et nous pousse à «entrer dans le même moule». Ce qui nous entraîne dans la tristesse et l'incompréhension, dans un climat perpétuel de comparaison et de compétition, relate-t-il.

«Cela vous amène dans un cercle sans fin et vous garde malheureux, puisque ces produits vous emmènent, non au bonheur, mais bien à un plaisir du moment, rendant ainsi votre vie triste et vide puisque vous être constamment à la recherche de ce sentiment irrégulier de faux bonheur».

«Boîte à lavage de cerveau»

L'homme de 51 ans décrit ensuite l'école en des termes très négatifs, la qualifiant de «boîte à lavage de cerveau qui sert à nous conditionner et à faire de nous des gens de la même couleur...»

Et au passage, il écorche les psychologues, des personnes engendrées par le système qui «sont là pour guérir le fait d'être nous-mêmes, des personnes uniques.»

Rempli d'amertume, M Duquette semble vouloir nous donner des leçons de vie, tout occupés que nous sommes à «regarder l'écran de [notre] smartphone... débile à quel point les gens ont changé en si peu de temps...»

Se qualifiant lui-même d'anticonformiste («Pourquoi suivre le troupeau?»), le présumé meurtrier évoque à quelques reprises la relation difficile avec son père.

«Moi, il y a 3 ans, j'ai décidé de lâcher prise, de tout envoyer promener et de vivre au jour le jour sans rien demander à personne... et de voir qui seraient mes vrais amis, ma vraie famille», écrit-il. Il lance alors des flèches à l'endroit de son père. «...alors que mon père, lui, riche comme Crésus, a préféré se détourner de moi parce que je suis devenu indigne de lui, parce que je ne représente plus ses valeurs sociales...»

«Les gens sont bons ou perdus, mais pas méchants, la méchanceté est seulement l'absence d'amour», poursuit-il.

Il termine son message en nous enjoignant de mener notre vie en fonction de nos propres convictions, en ne laissant «jamais quelqu'un vous dicter comment vivre votre vie...suivez votre cœur, il ne vous mentira jamais», conclut-il.

Aussi sur Canoe.ca