Triple meurtre, et une tentative de meurtre à Shawinigan

Le suspect, un homme de 51 ans, s'est présenté à une résidence de la rue du Lac-Marchand à Shawinigan, mercredi soir, où deux femmes auraient été victimes d'un homicide, selon Christine Coulombe, porte-parole de la SQ.

Le suspect se serait ensuite dirigé vers une résidence de la rue Ernest-Blais à Saint-Mathieu-du-Parc où il s'en serait pris à une femme et un homme d'une femme. L'homme a été transporté à un centre hospitalier et on ne craindrait pas pour sa vie tandis que la dame a succombé à ses blessures.

Le présumé meurtrier, qui connaissait les victimes, a ensuite allumé des incendies aux deux endroits avant de prendre la fuite.

Il a finalement été intercepté dans un stationnement d'une station-service de Shawinigan au début de la nuit de mercredi à jeudi.

Un poste de commandement de la SQ a été installé près de la résidence de Shawinigan. Les enquêteurs tenteront de faire la lumière dans cette sordide affaire.