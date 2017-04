Pris à tort pour un trafiquant de drogue, un boxeur arrêté et menotté à Montréal

Maxime Deland 05-04-2017 | 12h32

MONTRÉAL - Pris par erreur pour un vendeur de drogue, le boxeur canadien Custio Clayton a été arrêté et menotté, mercredi dans l'est de Montréal, pendant que des policiers montréalais fouillaient son véhicule à la recherche de stupéfiants.

«Je ne me suis jamais senti aussi humilié et embarrassé de toute ma vie. Je me suis senti violé», a ragé Clayton dans un long message publié sur son compte Facebook.

Le boxeur noir de 29 ans, qui est parti de la Nouvelle-Écosse avec sa petite famille pour s'établir à Montréal il y a deux ans, ne décolère pas.

«En plus, j'ai trois sièges de bébé et une poussette dans mon véhicule. Qu'est-ce qui a pu leur laisser croire que j'étais un trafiquant de drogue?» se demande Custio Clayton, un père de quatre enfants.

Le seul représentant du Canada en boxe aux Jeux olympiques de Londres en 2012 affirme également ne pas savoir pourquoi il a été intercepté par les policiers mardi en fin de soirée, à l'angle de l'avenue Pierre-de-Coubertin et de la rue Beauclerk.

«Ils ne m'ont donné aucune raison, même si j'ai posé la question à plusieurs reprises», a-t-il déploré.

Selon nos informations, Custio Clayton est un athlète extrêmement sérieux par rapport à ses obligations professionnelles. Il ne boit pas et ne sort pas pour faire la fête.

D'ailleurs, au moment d'être interpellé par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), il revenait d'une séance d'entraînement à Cornwall, en Ontario.

Clayton dit avoir attendu pendant 90 minutes, menotté à bord de la voiture de police, le temps que les policiers fouillent son véhicule de fond en comble.

«Être droit pendant toute sa vie et avoir affaire à un abus d'autorité comme celui-là, c'est très fâchant», a-t-il écrit sur Facebook.

Au moment des faits, l'athlète se trouvait à bord d'un véhicule loué de marque GMC Denali, puisque le sien était en réparation à la suite d'un accident de la route.

Au terme de l'intervention, les policiers du SPVM ont remis un constat d'infraction de 63 $ à Clayton pour ne pas avoir été en mesure de fournir la preuve qu'il s'agissait d'un véhicule de location.

Depuis ses débuts en boxe professionnelle, Custio Clayton a cumulé une fiche parfaite de 10-0-0. Huit de ses victoires ont été obtenues par K.O..

Du côté du SPVM, des vérifications étaient en cours mercredi midi pour tenter de faire la lumière sur les allégations d'abus d'autorité mises au jour par Custio Clayton.