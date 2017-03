Alexandre Bissonnette change d'avocat

Kathleen Frenette 30-03-2017 | 10h43

QUÉBEC - Encore une fois, c'est de façon très rapide qu'Alexandre Bissonnette, le présumé auteur de la tuerie du Centre islamique de Québec, a comparu au palais de justice de Québec, jeudi, cette fois pour changer d'avocat.

Désormais, le jeune homme de 27 ans sera représenté par l'aide juridique et ce sont les avocats Charles-Olivier Gosselin et Jean-Claude Gingras qui vont agir en son nom.

Vêtu de noir, le cheveu plat, Bissonnette est d'abord entré normalement puis, il s'est mis à ouvrir la bouche et à tirer la langue dans tous les sens. Lorsque le juge Jean-Louis Lemay lui a demandé s'il était bien de son intention de changer d'avocat, le jeune homme a d'abord fait un signe positif de la tête avant de dire un faible «oui, monsieur le juge».

Me Gosselin a ensuite annoncé avoir reçu la preuve de l'ancien avocat, il y a de cela quelques semaines.

«Par contre, ce matin, Me Thomas Jacques m'a remis un complément de preuve sous forme de CD et on nous a avisés que d'ici juin, la preuve devrait être remise complètement», a dit Me Gosselin, jeudi matin.

Le dossier de Bissonnette reviendra donc le 29 mai prochain, mais cette fois, sans l'accusé.

«Je vous demande à ce que mon client ne soit pas présent à cette date en raison de toute la logistique que cela engendre. Comme il n'y aura pas de procédures utiles cette journée-là, sa présence ne sera pas nécessaire», a précisé Me Gosselin au juge qui a accordé la demande.

Il faut dire qu'encore une fois, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été mises en place, comme le détecteur de métal et la fouille de chaque personne présente dans la salle.