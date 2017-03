Laval: peu d'informations concernant les frères portés disparus

Emmanuel Martinez 27-03-2017 | 13h10

LAVAL - La police de Laval s'inquiète du peu d'informations reçues de la part du public pour retrouver deux frères portés disparus depuis jeudi dernier qui ne sont pas allés à leur école lundi matin.

Malgré un avis de recherche lancé vendredi, la police a peu de pistes pour retrouver Jean Michael Israël, 15 ans, et son frère Jean Gabriel, 13 ans.

«Ils n'ont jamais fait de fugues. Ce n'est pas normal», a mentionné la lieutenante Geneviève Villemure de la police de Laval en entrevue téléphonique.

Ces jeunes viennent d'un «milieu familial difficile», mais ils vivaient à la maison et n'étaient pas dans un centre jeunesse.

«Nous sommes en bon contact avec les parents. Ils collaborent», a précisé Mme Villemure.

Les deux adolescents ont quitté l'école jeudi après-midi et n'ont pas été revus depuis.

Jean Michael mesure 1 m 73 (5' 8"), pèse environ 55 kilos (121 livres), a les cheveux noirs, les yeux bruns et est mulâtre. Il portait alors un pantalon noir, un manteau en cuirette brun, une casquette rouge, des bottines noires, une chaîne avec une croix et un sac de sport gris.

Son frère Jean Gabriel mesure 1 m 73 (5' 8"), pèse environ 59 kilos (130 livres) et a les yeux, les cheveux et la peau noirs. Avant sa disparition, il portait des pantalons foncés, un manteau noir à capuchon, des bottes noires et une chaîne avec une croix.

Les deux frères s'expriment en français.

Quiconque a des informations à transmettre sur l'un ou l'autre des deux frères peut composer le 9-1-1 ou rejoindre la ligne confidentielle de la police de Laval au 450 662-INFO (4636).