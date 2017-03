Corps sur l'A13: un enlèvement qui «manque de préparation»

22-03-2017 | 09h32

Au lendemain de la découverte du corps de Kellen Soew en bordure de l'autoroute 13 Nord, à Laval, un expert en affaires policières croit que l'homme s'est lui-même jeté en bas de la voiture de ses ravisseurs à la suite d'un enlèvement qui «manquait de préparation».

Selon l'ex-sergent de la Sûreté du Québec (SQ) Jean-François Brochu, les événements de mardi pourraient bien être le résultat d'une transaction de drogue qui aurait mal tourné.

«Je ne serais pas surpris que ce soit une transaction de drogue au cours de laquelle les individus ont décidé de ne pas payer et que ça aurait mal tourné», estime M. Brochu, soulignant le court délai entre l'enlèvement de Kellen Soew dans un restaurant et la découverte de son corps.

«Selon moi, il s'est jeté en bas de la voiture. [...] S'ils ont un individu qu'ils contrôlent à l'intérieur de la voiture, il est très maladroit de le jeter en bas sur l'autoroute 13 alors que ce n'est pas vraiment un endroit isolé», a ajouté l'ex-policier.

Jean-François Brochu croit plutôt que l'homme aurait sauté de la voiture dans un ultime espoir de sauver sa peau. «Ce qui me fait penser que c'est une job qui a mal tourné, c'est que si on avait voulu l'éliminer, on lui aurait simplement donné rendez-vous, on l'aurait suivi et on l'aurait abattu. [...] Il est possible que ça ne se soit pas passé comme on l'avait prévu», a-t-il dit.

«Ça manque de préparation et c'est souvent le lot des gangs de rue», a précisé l'ex-sergent.

