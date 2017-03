Incendie à Montréal: une trentaine de locataires relocalisés

19-03-2017 | 17h12

MONTRÉAL - Une trentaine de personnes se sont retrouvées sans logis dimanche à la suite d'un incendie qui a endommagé un immeuble de 40 logements sur le boulevard Henri-Bourassa, un peu à l'ouest du boulevard Saint-Michel, à Montréal.

L'incendie s'est déclaré en avant-midi dans le sous-sol de l'immeuble et ne s'est pas propagé, a mentionné Martin Vaillancourt, chef aux opérations au Service de sécurité incendie de Montréal. M. Vaillancourt a toutefois indiqué que le gaz naturel et l'électricité n'ont pu être rétablis dans l'immeuble et que «de 25 à 30 personnes ont dû être relocalisées».

Personne n'a été blessé, mais une stagiaire de l'école des pompiers a dû être conduite à l'hôpital par mesure de précaution.