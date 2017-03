Une ambulancière happée à mort par son ambulance volée

17-03-2017 | 16h07

NEW YORK - Une ambulancière a perdu la vie jeudi soir, à New York, après avoir été happée par son ambulance volée, a rapporté le New York Post.

Yadira Arroyo, une mère de cinq enfants âgée de 44 ans, et sa partenaire Monique Williams répondaient à un appel lorsqu'un automobiliste leur a indiqué qu'un homme s'était accroché à l'arrière de leur véhicule.

Lorsqu'elles sont sorties de leur véhicule pour le confronter, le suspect, identifié comment étant José Gonzalez, un criminel à la longue feuille de route, a écarté les ambulancières de son chemin pour se précipiter au volant du véhicule.

Yadira Arroyo s'est accrochée à l'ambulance pour tenter d'en extirper l'homme de 25 ans, mais ce dernier a mis le véhicule en marche arrière. Une manœuvre qui a coûté la vie à l'ambulancière, qui avait 14 ans d'expérience, et blessé légèrement sa coéquipière, qui s'en est en tirée avec des écorchures et ecchymoses.

Le parcours de Gonzalez s'est arrêté quelques mètres plus loin lorsqu'il est entré en collision avec une voiture garée. Le suspect a immédiatement été immobilisé.

Il fait face à des accusations de meurtre, de vol qualifié et de conduite sous l'effet de drogue.