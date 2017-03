Cauchemar sur l'A-13: demande de recours collectif

16-03-2017 | 18h16

MONTRÉAL - Une demande de recours collectif a été déposée jeudi aux noms des centaines d'automobilistes restés coincés pendant des heures sur l'autoroute 13, à Montréal, mardi soir.

«On assiste aux excuses d'un peu tout le monde à la suite de fautes successives commises à la fois par le ministère de la Sécurité publique, du ministère des Transports, de la Ville de Montréal et de la Sûreté du Québec (SQ)», a expliqué à TVA Nouvelles l'avocat responsable de ce recours, Marc-Antoine Cloutier.

«Quand il y a faute dans ce genre de situation et qu'on est en face d'une situation qui dégénère et qu'on en subit un dommage, on a le droit à une réparation», a-t-il ajouté.

L'avocat du cabinet Deveau Avocats compte demander des dommages moraux et punitifs d'au moins 2000 $ pour chaque plaignant.

D'autres dommages pourraient être réclamés en fonction des situations personnelles de chacun.

Les automobilistes concernés sont invités à entrer en contact avec le cabinet d'avocats chargé de ce dossier.

Rappelons que quelque 300 véhicules sont restés coincés sur l'autoroute 13 sud, entre les autoroutes 20 et 40 à Montréal, dans la nuit du 14 au 15 mars dernier.

