A13: l'officier de la SQ responsable de l'opération suspendu

Laurence Houde-Roy 16-03-2017 | 11h31

MONTRÉAL - L'officier de la Sureté du Québec (SQ) responsable des opérations lors du carambolage sur l'autoroute 13, mardi soir à Montréal, où 300 véhicules ont été coincés, a été relevé de ses fonctions et une enquête interne a été lancée pour faire la lumière sur les événements.

«Ça n'aurait jamais dû durer aussi longtemps. On considère que cette personne n'a pas pris les bonnes décisions, elle aurait dû tenir compte que plus le temps avançait, plus les gens devaient être évacués», a affirmé le capitaine Guy Lapointe, chef du Service des communications de la SQ, en conférence de presse, jeudi.

Faisant le point sur le fiasco de l'autoroute 13 où 300 véhicules sont restés coincés pendant 13h, M. Lapointe a mentionné que l'officier se serait concentré à «dégager les voies», c'est-à-dire à remorquer les deux camions pris au début du carambolage plutôt qu'à prêter assistance aux automobilistes.

L'officier, qui conserve son salaire, a été relevé administrativement, le temps de l'enquête interne. À la conclusion de l'enquête, la SQ verra si des sanctions s'imposent.

M. Lapointe n'a pas voulu entrer dans les détails portant sur la séquence des événements ni confirmer les propos du maire de Montréal voulant que la SQ n'aurait demandé de l'aide des pompiers de Montréal qu'à 3h30 du matin.

Enquête concernant deux camionneurs

Deux camionneurs qui seraient à l'origine du carambolage font également l'objet d'une enquête.

À l'arrivée des policiers de la SQ, ils auraient refusé de collaborer au remorquage de leur véhicule, a affirmé M.Lapointe, disant qu'ils n'avaient «pas à être tenus responsables».

«Est-ce une entrave au travail des policiers? Est-ce criminel? On fait enquête», a précisé Guy Lapointe.

Le porte-parole de la SQ a indiqué qu'en raison de la complexité des événements, «on n'aurait pas pu régler ça à 21h, mais ça n'aurait jamais dû durer aussi longtemps».

