Opération Nobélium: 21 personnes arrêtées

16-03-2017 | 08h14

MONTRÉAL - La Sûreté du Québec a effectué, jeudi, une série d'arrestations et de perquisitions dans le grand Montréal, en Montérégie et en Ontario, afin de démanteler une organisation criminelle dans le domaine de l'industrie de recyclage de métaux.

«Ce sont 21 personnes, âgées entre 35 et 60 ans, qui ont été arrêtées ou rencontrées, peut-on lire dans le communiqué de la SQ.

En plus, une quinzaine de perquisitions ont été effectuées au Québec comme à Boisbriand ou à Varennes et en Ontario, notamment à Alexandria.

L'enquête, qui a débuté en mai 2015, visait à démanteler un stratagème frauduleux et complexe. «En 19 mois, les entreprises servant d'intermédiaires ont échangé pour près de 17 millions $ d'effets bancaires en argent comptant», a mentionné la SQ.

«Cette fraude permettait aux sociétés organisées de disposer d'importantes sommes en argent comptant pour effectuer l'achat de métaux, en échange de factures de complaisance provenant de l'organisation criminelle», a expliqué la SQ.

«Le recours à ces sociétés coquilles contrôlées par l'organisation permet d'éluder les taxes sur ces transactions et de réduire les revenus imposables des sociétés intermédiaires ou accommodées. Le montant équivalant aux taxes ainsi éludé est conservé à titre de bénéfice par l'organisation», a ajouté la SQ.

Des prête-noms et des entreprises ontariennes étaient mis à contribution afin de compliquer le travail de vérification des autorités fiscales. La compagnie au centre de ce stratagème faisait d'ailleurs affaire avec un compte bancaire en Ontario pour son argent comptant.

Outre la SQ, des agents de la Police provinciale de l'Ontario, des services de police des villes de Montréal et de Gatineau, ainsi que des régies intermunicipales de Thérèse-de-Blainville et de Richelieu-Saint-Laurent participaient à cette opération. Au total, plus de 150 policiers étaient à l'œuvre.