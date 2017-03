Manif contre la brutalité policière: quelques incidents

15-03-2017 | 21h11

MONTRÉAL - Quelques incidents ont éclaté au cours de la traditionnelle manifestation contre la brutalité policière, mercredi soir, à Montréal.

Une voiture de patrouille du Service de police de la Ville de Montréal a notamment été endommagée par des manifestants qui l'ont tabassée à coups de bâton, un peu avant 20 h 30.

Des vitrines ont également été fracassées au coin de l'avenue Union et de la rue Sainte-Catherine, où se trouve l'iconique magasin de La Baie d'Hudson. Le SPVM a ensuite ordonné aux manifestants de se disperser.

Peu avant, quelques pièces pyrotechniques ont été tirées en direction des policiers vis-à-vis du quartier général du SPVM vers 20 h 15, mais les manifestants, dont plusieurs sont masqués, ont rebroussé chemin par la suite sans affrontement.

Environ une centaine de manifestants ont décidé de braver la tempête pour exprimer leur opposition à la brutalité policière lors de ce rendez-vous annuel. Tout se déroulait dans le calme vers 20 h, tandis que les manifestants se dirigeaient vers le centre-ville.

Auparavant, les participants s'étaient arrêtés le temps de prononcer des discours pour commémorer les morts de Donald Ménard et d'Alain Magloire, qui ont perdu la vie lors d'opérations policières qui ont mal tourné, respectivement en 2013 et 2014.

Contre «l'emourgeoisement et le «nettoyage social»

Les manifestants s'étaient donné rendez-vous à 17 h, à la Place Simon-Valois, située à l'intersection des rues Ontario Est et Valois.

«Parce que Place Valois rime de plus en plus avec nettoyage social et gentrification. Parce que le profilage social et la répression policière battent leur plein dans Hochelaga-Maisonneuve [...]», écrivent notamment les organisateurs de la marche sur Facebook.

Comme c'est le cas chaque année, la 21e manifestation contre la brutalité policière sera étroitement surveillée par les policiers.

Si les choses se déroulent comme l'année dernière, les rues d'Hochelaga-Maisonneuve devraient demeurer calmes et paisibles.

En effet, en 2016, aucun incident disgracieux n'avait été rapporté et aucun manifestant n'avait été arrêté. Cela faisait contraste avec les années antérieures, alors que plusieurs rassemblements s'étaient soldés par de la casse et des centaines d'arrestations.

Sur Facebook, une centaine de personnes avaient confirmé leur présence à la 21e manifestation annuelle organisée par le Collectif opposé à la brutalité policière (COBP).

Avec la collaboration de Maxime Deland