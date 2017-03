15-03-2017 | 08h27

Les quelque 300 véhicules coincés sur l'autoroute 13 sud, entre les autoroutes 20 et 40 à Montréal, ont commencé à être remorqués, mercredi matin.

Selon la Sûreté du Québec, certains étaient embourbés depuis 18 h, mardi soir.

«Nous avons secouru des gens. On a aussi commencé à sortir les véhicules de là, a dit Ronald McInnis, porte-parole de la SQ. Certains ont même abandonné leur véhicule.»

La tempête hivernale qui a laissé un énorme tapis blanc dans le sud de la province n'est pas sans compliquer les déplacements sur les différentes routes, mercredi, alors que les routes sont enneigées et la visibilité est difficile.

À Montréal, la chaussée est enneigée, tandis que la visibilité est réduite.

Environnement Canada a enlevé l'avertissement de tempête hivernale dans la métropole, même si la neige continuera de tomber au cours de l'avant-midi.

Sur le territoire de Laval, une voie sur deux de l'autoroute 25 est fermée à la hauteur du boulevard des Mille-Iles en direction sud, en raison d'un accident. Bien que les routes sont enneigées, la visibilité est bonne sur le territoire lavallois.

En Montérégie, 75 cm de neige étaient tombés recouvrant entièrement le réseau routier. La visibilité est réduite sur la majeure partie de la région, mais également nulle par endroits.

Des tronçons de route ont également été fermés dans plusieurs régions, surtout dans les régions de Québec, de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. Des traversiers sont également fermés.

Selon Environnement Canada, la tempête se déplace vers l'est. Jusqu'à soixante centimètres de neige étaient attendus par endroits en Estrie, en Beauce, à Québec, dans Charlevoix et sur la pointe de la Gaspésie.

