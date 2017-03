Meurtre à LaSalle: un triangle amoureux fatal

Michael Nguyen 14-03-2017 | 18h46

MONTRÉAL - Le procès d'un Montréalais accusé d'avoir tiré une décharge de fusil à pompe dans la tête de son ex-conjointe et d'avoir poignardé le nouvel ami de cœur de celle-ci a débuté ce mardi.

«C'est ma femme, je peux faire ce que je veux avec elle», aurait crié Altamond Jr Little avant de prendre un fusil tronçonné et d'abattre son ex-conjointe.

Le drame est survenu le 8 octobre 2013 à LaSalle, a expliqué Me David Simon de la Couronne, alors que s'ouvrait le procès de l'accusé de 46 ans pour les meurtres au second degré de Marjorie Dammier et Maxime Berthiaume Calado.

Les deux victimes, âgées de 29 et 30 ans, étaient en couple depuis environ un an et étaient amoureux l'un de l'autre, a expliqué Me Simon dans sa déclaration d'ouverture aux jurés. Mais Little, l'ancien conjoint de Mme Dammier avec qui il avait été en couple pendant une décennie, serait alors revenu dans le portrait.

«La relation entre M. Little et Mme Dammier avait été mouvementée et marquée par des séparations et des réconciliations, a relaté Me Simon. Mais il voulait désespérément raviver la flamme, il disait que les choses allaient changer.»

Dispute

Mme Dammier, de son côté, n'aurait pas entièrement rejeté Little, selon la théorie de la Couronne. Mais le soir du 8 octobre 2013 s'est avéré fatal et la vie de la femme, ainsi que celle de son nouveau conjoint ont pris fin tragiquement, a expliqué la Couronne.

Selon ce que des voisins ont dit aux policiers, une dispute aurait éclaté et M. Berthiaume Calado aurait crié à Little de « s'en prendre à quelqu'un de sa taille». Little aurait répondu qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de «sa» femme puis un coup de feu aurait été tiré.

M. Berthiaume Calado aurait de son côté été poignardé «à de nombreuses reprises» selon la poursuite.

Little, de son côté, aurait quitté les lieux en prenant soin de se cacher le visage avec une capuche.

«Quand les policiers ont forcé la porte du logement, ils ont découvert une scène maculée de sang», a expliqué Me Simon.

Couteau

Mme Damier était morte, tandis que son conjoint blessé est finalement décédé à l'hôpital. Le fusil à pompe tronçonné a été retrouvé sur place, mais pas le couteau.

Little a ensuite été arrêté quelques jours plus tard, à LaSalle, avec des effets personnels sur lesquels le sang de Mme Dammier était présent.

Le procès présidé par le juge Michel Pennou, est prévu pour durer environ huit semaines. Little est défendu par Me Peter Georges-Louis. À la fin du procès, le jury composé de cinq femmes et sept hommes devront trancher sur la culpabilité ou non de l'accusé.

