Un garçon gravement battu dans la cour d'école

13-03-2017 | 18h04

MONTRÉAL - Un garçon de 10 ans a été victime d'une attaque d'une rare violence récemment à l'école Notre-Dame de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, dans l'est de Montréal.

Le garçon a été violemment battu par deux autres élèves dans la cour de l'école primaire et a subi de graves blessures.

Il a été victime d'une commotion cérébrale et de fractures aux côtes après avoir été roué de coups par d'autres jeunes lors de cette altercation qui a dégénéré.

«J'essayais juste de me mettre en boule pour ne pas recevoir de coups. J'en ai vu quelques-uns me frapper sur les côtes, mais j'ai vu la première personne qui m'a sauté dessus, la personne qui a demandé à l'autre de me frapper», a raconté le jeune à TVA Nouvelles.

Son père confirme qu'une enquête policière a été ouverte, mais déplore que son fils n'ait pas été suivi après les événements.

«Des informations ont été échangées entre l'école et nous, les parents. Ça ne nous a pas donné les réponses qu'on attendait, on a besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé», a expliqué Steve Boulanger, le père du garçon.

L'incident s'est produit le 21 février dernier. En raison de la relâche scolaire, le garçon a repris les cours de façon progressive lundi.

TVA Nouvelles n'a pas encore obtenu de commentaires de la part de l'école Notre-Dame de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île.

La Commission scolaire refuse de commenter puisque des mineurs sont impliqués.