Collision majeure sur le Pont Jacques-Bizard

12-03-2017 | 09h03

MONTRÉAL - Un homme de 60 ans est dans un état critique après une collision frontale survenue tôt ce matin sur le Pont Jacques-Bizard.

C'est vers 6 h 20 que plusieurs appels aux 911 ont mentionné qu'une collision serait survenue sur le côté Nord du Pont Jacques-Bizard à L'Île-Bizard.



Selon Benoit Boiselle, porte-parole du SPVM, il s'agirait d'un possible «face à face» entre deux véhicules.



Un homme de 60 ans a été transporté dans un centre hospitalier dans un état critique et on craint toujours pour sa vie.



Quant au deuxième véhicule impliqué, il transportait deux passagères : une femme de 24 ans a été transportée pour des blessures sérieuses, mais était toujours consciente lors du transport.



La deuxième occupante, âgée de 22 ans, a elle aussi été transportée dans un centre hospitalier pour des blessures mineures.



Selon des témoins sur place, l'alcool et la vitesse seraient en cause.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes et comprendre cette collision.



Le pont est fermé dans les deux sens pour une durée indéterminée.