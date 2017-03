Une policière happée par un chauffeur de taxi

12-03-2017 | 05h06

MONTRÉAL - Un homme a foncé sur une policière au cours d'une intervention, samedi soir, au coin de la rue Hochelaga et Wurtele.

C'est vers 23 h 30, que l'évènement a eu lieu alors qu'un inspecteur du taxi aurait tenté d'intercepter un chauffeur. Ce dernier aurait refusé de s'arrêter et aurait foncé sur l'inspecteur avec son véhicule.



Une fois les policiers sur place, une policière se serait avancée vers le véhicule. Le chauffeur de taxi aurait alors foncé vers elle.



Selon Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM, un policier aurait ensuite tiré au moins à une reprise en direction du véhicule, atteignant le conducteur âgé de 60 ans. On ignore son état de santé, l'homme a été transporté dans un centre hospitalier.



Trois policiers ont également été conduits dans un centre hospitalier. Quant à la policière happée par le véhicule, on ne craint pas pour sa vie.



Le Bureau des enquêtes indépendantes enquête sur les circonstances entourant cet évènement.