La ville de Saint-Jean, à Terre-Neuve, balayée par des vents extrêmes

11-03-2017 | 19h53

SAINT-JEAN, T.-N.-L. - La ville de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, a été balayée par de très forts vents samedi après-midi forçant les autorités à éviter de sortir à l'extérieur.

«Le système météorologique actuel et les fort vents qui affectent la ville de Saint-Jean causent des dommages significatifs aux infrastructure à travers la ville, en plus de pannes de courant, a écrit la municipalité sur son site internet en milieu d'après-midi. Les vents ont causé des dommages aux lignes électriques, aux arbres, aux enseignes, aux édifices, aux poteaux et aux infrastructures à travers la région.»

La police provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador a de son côté demandé aux résidents «d'éviter tout déplacement non nécessaire étant donné que les vents extrêmes ont rendu les conditions non sécuritaires».

La Ville a indiqué que des équipes avaient été déployées pour inspecter les infrastructures municipales, dont les feux de circulation et les poteaux.

Selon Environnement Canada, les forts vents ont atteint des vitesses de 78 à 107 km/h entre 11 h 30 et 18 h 30 à Saint-Jean, avec des rafales allant jusqu'à 158 km/h.

Vers 19 h 30, heure locale toujours, les vents s'étaient calmés, descendant à 74 km/h, mais causant de la poudrerie avec la neige qui a commencé à tomber en fin d'après-midi.

Le nombre d'abonnés de Newfoundland Power sans électricité était passé de 70 000 à 48 000 en soirée, samedi, dont 40 000 pour la seule ville de Saint-Jean.