Les Hells fêtent le 20e anniversaire du chapitre «South»

11-03-2017 | 15h16

De nombreux Hells Angels de partout au Québec sont attendus ce soir à Saint-Hyacinthe, en Montérégie, pour fêter le 20e anniversaire du chapitre «South», fédérant sur la Rive-Sud les motards du club.

Et des policiers de plusieurs services risquent fort d'être sur place afin de voir qui se présentera à la petite fête. Les activités du genre sont habituellement l'occasion pour les enquêteurs de prendre en photo les motards qui sont présents.

Ils peuvent ainsi voir qui sont les nouveaux membres, qui a changé de grade et qui est absent, afin d'avoir une idée de l'organigramme du club de motard. Une pratique qu'on appelle, dans le milieu «l'album de famille».

Ce travail est plus qu'important pour les policiers affectés à la lutte au crime organisé, surtout dans le contexte des derniers mois. On note une expansion importante des activités des groupes de motards.

Le chapitre «South» avait été décimé lors de l'opération «SharQc», mais il renaît présentement de ses cendres. Les sections de Trois-Rivières et de Québec ont aussi été réactivées dernièrement. Avec l'abandon d'accusations et l'avortement du procès «SharQc», plus d'une soixantaine de membres en règle, les «Full patchs», ont retrouvé leur liberté complète.