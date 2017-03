Procès Habib: «C'était pour me rendre intéressant»

Yves Poirier 10-03-2017 | 14h20

GATINEAU - Ismaël Habib, un Gatinois, accusé d'avoir tenté de rejoindre l'État islamique (ÉI), entre 2014 et 2016, espérait «se rendre intéressant» en disant qu'il voulait aller faire le jihad.

Son procès se poursuivait vendredi au Palais de justice de Montréal.

Interrogé par son avocat, Me Charles Montpetit, vendredi matin, l'homme de 29 ans, qui est détenu depuis un peu plus d'un an, a dit au juge qu'il n'avait pas l'intention de combattre aux côtés de l'ÉI.

Il a ajouté, de façon hypothétique, qu'il aurait été prêt à rejoindre l'ÉI afin que sa participation puisse apporter une meilleure sécurité à sa femme et ses enfants, possiblement en Turquie. Habib disait craindre pour leur bien-être.

Mais son avocat a insisté sur le fait que les intentions de son client étaient hypothétiques.

Dans le cadre de ce procès, il y a quelques jours, on a appris que Habib aurait déclaré à des policiers qui se faisaient passer pour des bandits capables de lui faire quitter le pays qu'il avait dit vouloir faire le jihad, «mourir pour Dieu» et ainsi obtenir 72 vierges en devenant un martyr. «C'était pour me rendre intéressant», a dit l'homme, vendredi matin.