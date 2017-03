Elle tue son copain en le forçant à boire de l'eau de javel

10-03-2017 | 01h08

CHICAGO, Illinois - Une femme qui a forcé son conjoint à boire de l'eau de javel a été arrêtée et accusée de meurtre prémédité à Chicago.

Yasmine Elder, 24 ans, se serait battue avec son petit-ami Darrius Ellis tôt lundi matin alors que le couple se trouvait encore dans sa camionnette.



À un moment donné, la jeune femme a réussi à maîtriser l'homme de 26 ans et l'a forcé à se coucher à terre, a rapporté le Chicago Tribune.



C'est à ce moment-là qu'elle l'a forcé à boire de l'eau de javel, ont expliqué les policiers responsables de l'enquête. Mme Elder a alors quitté les lieux tout en entendant son petit-ami crier qu'il n'arrivait pas à respirer.



Ce dernier a finalement trouvé le courage de conduire le véhicule jusque chez un de ses amis. Sur place, il a affirmé avoir été attaqué par sa copine avant de s'écrouler au sol. Cet ami a aussitôt appelé les secours qui ont conduit Ellis à l'hôpital le plus proche où son décès a finalement été constaté.



Yasmine Elder a été arrêtée quelques heures plus tard et a été accusée mercredi de meurtre prémédité une fois que l'autopsie eut révélé que Darrius Ellis était mort de «complications dues à l'absorption forcée d'une substance toxique.»