Adil Charkaoui nie avoir bousculé un agent de sécurité

10-03-2017 | 00h49

MONTRÉAL - L'imam controversé Adil Charkaoui était de retour devant la cour municipale jeudi matin où il fait face à des accusations de voies de fait. Il a soutenu n'avoir jamais mis la main sur l'agent de sécurité du Collège de Maisonneuve.

Les faits remontent à février 2016, le plaignant disait s'être rendu dans le gymnase du collège à la demande de son employeur pour voir si ceux qui avaient loué jouaient au soccer. L'agent a affirmé le 25 janvier que l'imam n'aurait pas apprécié sa présence et l'aurait bousculé à plusieurs reprises.

Devant la cour, Charkaoui a raconté qu'il s'était rendu dans le gymnase pour arbitrer un match de soccer auquel participait son fils.

Selon lui, l'agent de sécurité serait arrivé dans le gymnase, tout près des buts, et aurait provoqué les jeunes qui lui criaient de se tasser. L'imam s'en serait mêlé pour éviter que ça ne dégénère davantage.

Il lui aurait alors demandé de s'asseoir ou de quitter, mais l'agent aurait bloqué la porte avec son pied, avant de quitter.

Charkaoui a affirmé sous serment n'avoir jamais eu de contact physique avec l'agent de sécurité qui, lui, affirme avoir été bousculé, en plus de l'avoir agrippé par le bras et frappé avec la porte qu'il tentait de fermer.

Cinq jeunes hommes qui participaient au match de soccer ont témoigné pour la défense.

Certains des jeunes connaissaient Charkaoui parce qu'ils fréquentent la même mosquée, ils ont relaté la même version que l'imam.

«Je me suis senti soulagé de donner ma version des faits et laisser les gens l'apprécier. J'espère qu'il va y avoir un "happy end"», a expliqué l'imam à TVA Nouvelles.

Les témoignages sont terminés et la cause sera de retour en cour le 23 juin pour les plaidoiries des avocats. S'il est reconnu coupable, il risque au plus quelques mois de prison ou une amende.

Rappelons que Charkaoui avait des liens avec le collège où il louait des locaux pour l'École des compagnons, mais son contrat a été suspendu lorsque le collège a appris que des jeunes ayant suivi une formation se seraient envolés vers la Syrie.