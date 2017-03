Un technicien de l'armée meurt lors d'un entraînement

09-03-2017 | 02h17

WINNIPEG - La Défense nationale a annoncé, mercredi soir, le décès d'un technicien en recherche et sauvetage de l'Aviation royale canadienne (ARC), dans un accident lors d'un exercice d'entraînement.

Le caporal-chef Alfred Barr était membre du 435e Escadron de transport et de sauvetage qui est établi à Winnipeg. Ce technicien en recherche et sauvetage de l'ARC qui travaillait à la 17e Escadre Winnipeg est décédé dans un accident lors d'un exercice d'entraînement près de Yorkton, en Saskatchewan, le mercredi 8 mars.

La Défense nationale a indiqué que l'ARC mènera une enquête sur l'accident afin d'en déterminer la cause.

Le colonel Andy Cook, commandant de la 17e Escadre Winnipeg, a tenu à exprimer ses condoléances à la suite de l'accident: «Au nom de toute la 17e Escadre et de l'ensemble de l'ARC, je veux exprimer mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues militaires du caporal-chef Alfred Barr. Le caporal-chef Barr était un membre estimé de l'équipe de recherche et de sauvetage du 435e Escadron, et il va énormément nous manquer.»