BIXI: les abonnements disponibles dès le 15 mars

08-03-2017 | 16h33

MONTRÉAL - Bien que la saison BIXI ne commence que le 15 avril, les adeptes du vélo libre-service pourront s'abonner dès mercredi prochain.

L'entreprise vient en effet de sortir ses offres pour la saison complète en plus d'annoncer de nouveaux partenariats avec Téo Taxi et Car2Go. La formule Opus-Bixi qui permet de louer un vélo à un certain nombre de bornes sera aussi renouvelée.

Comme l'an dernier, les dimanches Bixi gratuits seront aussi de retour dès la fin mai jusqu'à la fin octobre.

Informations : montreal.bixi.com