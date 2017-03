Démantèlement d'un vaste réseau de vols de cargaison

08-03-2017 | 14h28

QUÉBEC - La Sûreté du Québec a démantelé mercredi matin une organisation criminelle active dans des vols de cargaison et de véhicules de luxe qui sévissait au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Dans le cadre de l'opération OBLIGER, 16 suspects âgés entre 20 et 56 ans ont été arrêtés. Ils comparaîtront jeudi au palais de justice de Québec et pourraient faire face à des accusations de vols, recel et de complot.

La SQ a également effectué six perquisitions, soit à Saint-Georges, Saint-Liboire, Saint-Zotique, Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix, ainsi que Memramcook, au Nouveau-Brunswick. Un million de homards ont notamment été saisis à Caraquet.

«La tête dirigeante est un homme de 56 ans originaire de Saint-Liboire», a précisé Mélanie Dumaresq, porte-parole à la Sûreté du Québec (SQ).

L'organisation clandestine se spécialisait dans le vol de cargaisons de camions de 53 pieds au contenu divers (machinerie, bois, nourriture, etc.).

Grâce à un réseau vaste et bien établi, elle avait la capacité d'écouler les stocks volés très rapidement.

L'opération policière, qui a été initiée en juin 2016, a permis de résoudre 78 dossiers, dont la somme des vols atteint plus de 5,37 millions $ et les biens récupérés ou saisis atteignent la somme de plus de 3,1 millions $.

Plus de 100 policiers de la SQ, de la Gendarmerie royale du Canada et d'autres services policiers locaux ont collaboré à l'opération.