Gatineau: un homme armé maîtrisé dans un bar de danseuses

05-03-2017 | 18h02

GATINEAU - Le pire a peut-être été évité dans un bar de danseuses nues de Gatineau alors que deux individus, dont un armé, ont été maîtrisés par les portiers. L'incident est survenu il y a un mois, mais une vidéo captée par les caméras de surveillance est en train de devenir virale.

Le 4 février dernier, les deux hommes se sont présentés au Club Pigale et ont fait la queue pour entrer.

Le premier suspect s'est avancé et a fait sonner le détecteur de métal. Quand les portiers ont voulu le fouiller, il a refusé d'obtempérer.

Il s'est alors débattu et les employés ont dû le plaquer au sol pour le maîtriser. Alors qu'il est à terre, le premier homme a alors tenté de lancer son arme à feu à son présumé complice qui avait toutefois déjà été maîtrisé par un autre portier.

TVA Nouvelles a parlé avec des employés du Pigale qui ont dit que tout s'est passé très rapidement, qu'ils ont dû agir vite.

Selon l'ancien commandant du groupe tactique du SPVM, Michel Wilson, le temps est crucial lors de telles interventions. «Dans la situation actuelle, les agents ne pouvaient pas attendre, ils ont agi de bonne foi et de belle façon», a-t-il affirmé.

«Dès le moment où tu as l'arme dans les mains, la possibilité d'atteindre la détente puis de faire feu, même si on contrôle les mains de l'individu, on ne le contrôle jamais entièrement. C'est toujours ça la difficulté lors du corps à corps», ajoute M. Wilson.

Le Service de police de la Ville de Gatineau a été appelé tout de suite après l'intervention des agents de sécurité du bar; l'arme avait été sécurisée.