Il fait une surdose au volant alors que son bébé est à l'arrière

05-03-2017 | 16h30

Des policiers de l'Ohio ont décidé de rendre publique une vidéo d'un père qui a fait une surdose d'héroïne alors qu'il se trouvait en voiture avec sa fille.

La police de Lorain répondait à un appel fait au 911 au sujet d'un accident de voiture. En effet, Nathan Carroll, 29 ans, se trouvait derrière le volant de sa minifourgonnette qu'il venait d'emboutir.

«Il ne représente pas un danger pour les autres en ce moment, à moins qu'il se réveille et commence à conduire. Et on ne dirait pas que ça va arriver», peut-on entendre lors de l'appel fait au 911.

Après avoir emmené le père en ambulance, un policier s'est rendu à la résidence familiale. C'est là qu'ils ont trouvé Samantha Schigel.

«Bonjour. Tout le monde va bien ici? Personne ne fait de surdose? Votre mari vient de faire une surdose et a eu un accident avec votre bébé», explique l'agent.

La femme a expliqué aux policiers qu'elle a sniffé une poudre avec son mari avant qu'il parte. Le couple a été arrêté et a plaidé non coupable.

Les cinq enfants sont désormais sous la responsabilité de leurs grands-parents.