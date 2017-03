Un exhibitionniste armé se jette sur des policiers à New York

05-03-2017 | 13h27

NEW YORK - Un homme complètement nu avec des couteaux pleins les mains a été menotté dans un bloc appartement de New York après s'être précipité directement sur un groupe de policiers, a rapporté le New York Post.

Un résident de l'immeuble a alerté les policiers, samedi matin vers 8h, alors qu'un homme dénudé et armé se promenait dans les corridors du 1414 avenue New York.

Six policiers se sont rendus sur les lieux. Comme l'homme a refusé de laisser tomber les cinq couteaux de cuisine qu'il tenait dans ses mains, les limiers ont dû tirer sur l'homme à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique (taser).

Le suspect n'a subi aucune blessure et il a été transporté à l'hôpital pour y subir une évaluation psychiatrique. Aucune accusation n'a été portée contre l'homme.