Il heurte un piéton avant de s'enfuir au volant d'un taxi

05-03-2017 | 12h26

MONTRÉAL - Un homme de 18 ans en état d'ébriété a heurté un piéton avant de terminer sa course dans un lampadaire, dans la nuit de samedi à dimanche, au coin Saint-Laurent et Bernard, à Montréal, et de prendre la fuite au volant d'un véhicule de taxi.

Selon Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM, après avoir percuté le lampadaire, le jeune conducteur est sorti de son véhicule. Pendant ce temps, un chauffeur de taxi est sorti du sien pour aller porter assistance à l'homme de 28 ans qui venait d'être happé par le chauffard.

Visiblement en état d'ébriété, le jeune adulte s'est emparé de la voiture de taxi avant de prendre la poudre d'escampette en direction nord sur le boulevard Saint-Laurent.

Il a été localisé à Laval où il a été arrêté à bord du véhicule de taxi. Il a ensuite été transporté au Centre d'enquête, où il a échoué l'ivressomètre, et a passé la nuit en détention.

Il devrait faire face à des accusations de délit de fuite, de conduite avec les facultés affaiblies causant lésions et de vol de véhicule. D'autres accusations pourraient s'ajouter suite à sa rencontre avec les enquêteurs.

Le piéton a pour sa part été transporté dans un centre hospitalier. Victime de blessures mineures, on ne craindrait pas pour sa vie.