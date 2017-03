Il frappe un piéton avant de s'enfuir au volant d'un taxi

Agence QMI 05-03-2017 | 06h06

MONTRÉAL - Un homme de 18 ans en état d'ébriété a heurté un piéton avant de terminer sa course dans un lampadaire, dans la nuit de samedi à dimanche, au coin Saint-Laurent et Bernard, à Montréal, et de prendre la fuite au volant d'un véhicule de taxi.

Après avoir percuté le lampadaire, le jeune conducteur est sorti de son véhicule pendant qu'un chauffeur de taxi est sorti du sien pour aller porter assistance à l'homme de 28 ans qui venait d'être happé par le chauffard.