04-03-2017 | 18h44

VANCOUVER - Un homme pris dans une avalanche près du mont Cypress, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Vancouver, a pu être localisé et secouru par des intervenants du North Shore Rescue, samedi.

Les sauveteurs avaient répondu à un «code alpha», code opératoire pour une mission de sauvetage en cas d'avalanche.

L'appel d'urgence concernait le ravin Tony Baker situé à quelques centaines de mètres des pistes de ski du mont Cypress, située au nord de Vancouver.

Les secouristes n'ont pas précisé l'état de santé de l'homme secouru, se limitant à dire sur les réseaux sociaux que son équipe aérienne et médicale était avec le «sujet au ravin Tony Baker et il a été dégagé de la neige». L'homme devait être transporté vers une station de sauvetage et recherche du secteur.