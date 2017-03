Fermont entièrement privée de courant

04-03-2017 | 15h20

FERMONT - La ville de Fermont, sur la Côte-Nord, est entièrement privée d'électricité depuis samedi avant-midi alors que la température ressentie frôle les -35°C.

Selon le site Internet d'Hydro-Québec, la panne attribuable à un «bris d'équipement» affecte 1637 des 1644 clients de cette ville au nord de Sept-Îles.

«Toute la ville est plongée dans le noir. On a quelques commerces ou bâtisses qui ont des génératrices, mais globalement, personne n'a d'électricité en ce moment», a indiqué à TVA Nouvelles un citoyen de Fermont, Ludovic Alarie.

«Le gros problème, évidemment, c'est le froid. Une petite partie de la population a des poêles au bois, mais la majorité n'en a plus et à cette température on perd, grosso modo, un degré à l'heure dans les maisons, donc ça devient vite froid», a-t-il ajouté.

En milieu d'après-midi, Hydro-Québec prévoyait un rétablissement du service vers 17h15 et indiquait toujours qu'une équipe était «en route».

«C'est un peu inquiétant. On est habitués, par contre ça fait longtemps que ça dure. Dans la dernière année, il n'y a presque pas eu de pannes électriques, mais les années précédentes on en avait pratiquement une par mois», a conclu M. Alarie.