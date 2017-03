Un individu délirant tombe d'un balcon dans Limoilou

Pierre Olivier Fortin 03-03-2017 | 08h57

QUÉBEC - Un individu délirant, dénudé et fortement intoxiqué est tombé de son balcon à partir duquel il a tenu policiers et intervenants en haleine pendant plus d'une heure en leur lançant des propos complètement incohérents, jeudi soir, à Québec.

Heureusement, l'homme n'a subi que de légères blessures à la suite de sa chute d'environ 6 mètres. Il a été conduit à l'hôpital.

C'est un voisin qui a appelé la police vers 17 h 30, remarquant le comportement étrange de l'homme qui se tenait pieds nus sur un balcon de la rue Godbout, dans Limoilou.

Sur place, les policiers peuvent confirmer que l'individu auquel ils ont affaire est «désorganisé» et qu'il tient des «propos extrêmement décousus», a raconté le porte-parole David Poitras. Il semble croire que quelqu'un veut le tuer. Il n'écoute pas les policiers. À un certain moment, il a même enlevé son pantalon, et ce, à -8 °C...

Les policiers ont demandé l'aide des intervenants spécialisés en santé mentale de Pech. Voyant la hauteur du balcon, la neige durcie au sol et le danger potentiel, ils ont aussi demandé l'intervention des pompiers.

Toutefois, «l'équipement nécessaire» pour amortir une éventuelle chute n'était «pas disponible», a mentionné M. Poitras. On a donc demandé l'aide de citoyens pour placer des matelas sur le sol.

Ce qui devait arriver arriva. L'homme a tenté de fracasser une vitre et, dans sa manœuvre, est tombé du balcon.

Il n'a subi que de légères blessures à une main. Il ne sera pas accusé.