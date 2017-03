Les crimes haineux en hausse depuis l'attentat de Québec

03-03-2017 | 06h39

MONTRÉAL - Le nombre de crimes haineux commis à Montréal a bondi depuis l'attentat au Centre culturel islamique de Québec qui a fait six morts le 30 janvier dernier, a révélé La Presse vendredi.

Selon des données cumulées par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), 30 crimes haineux ont été commis à Montréal depuis le 30 janvier, soit environ 1 par jour. C'est presque le triple de la moyenne mensuelle de 2016, où 137 actes haineux ont été répertoriés.

80 actes haineux non criminels ont également été répertoriés par le SPVM au cours du dernier mois.

Le SPVM a expliqué cette hausse à l'aide de deux théories. Il est possible que ces actes soient commis en réaction à l'attentat de Québec, mais aussi que les citoyens soient devenus moins tolérants et dénoncent davantage ce type de crimes.

Quelques cas de propos menaçants tenus en ligne et de vandalisme visant des lieux de culte musulmans ont notamment été rapportés dans les médias en février.

Mercredi, des bâtiments de l'université Concordia ont même dû être évacués en raison de menaces visant des étudiants musulmans proférées par un homme de 47 ans, qui a depuis été arrêté.

L'attentat de Québec et la récente crise des réfugiés illégaux ont ravivé les tensions dans la province et au pays ces dernières semaines. Samedi, des manifestations d'extrême droite sont prévues dans plusieurs villes canadiennes, dont Montréal, Québec, Drummondville et Saguenay du côté du Québec.

Ces rassemblements sont organisés par la Coalition canadienne des citoyens inquiets, qui craint l'islamisation de la société.