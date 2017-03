Les agressions sexuelles, «ça brise des vies»

01-03-2017 | 23h36

GRANBY - Les agressions sexuelles détruisent une vie: c'est le message qu'a porté Charles Poulin mercredi, lors des représentations sur sentence de l'homme qui a abusé de lui dans son enfance.

Rappelons qu'en 2014, Charles Poulin est sorti publiquement pour dénoncer les agressions sexuelles qu'il a subies aux mains de son oncle, alors qu'il était âgé entre 4 et 14 ans. Il avait déjà porté plainte en 2012.

Rosaire Poulin a été trouvé coupable de deux chefs de grossière indécence et d'un autre d'agression sexuelle en 2016.

Au palais de justice de Granby mercredi, Charles Poulin a plaidé que même si son agresseur est maintenant un septuagénaire, qu'il se déplace en fauteuil roulant et qu'il semble malade, il était pour sa part à l'époque «une jeune victime innocente».

«C'est sûr que c'est une personne âgée, mais ça n'enlève pas tous les gestes qui ont été faits. La loi est là pour ça. S'il y a des sentences comme ça, c'est parce que ça brise des vies», a-t-il déclaré, en entrevue avec les journalistes à l'extérieur de la salle d'audience.

Charles Poulin était un hockeyeur voué à un brillant avenir: il a été choix de 3e ronde du Canadien de Montréal et a connu une carrière d'une douzaine d'années dans les ligues mineures et en Europe.

Conséquences

Pour lui, les gestes de son agresseur ont eu des conséquences bien réelles.

«Tu ne sais plus trop ce qui se passe dans ta tête, détaille-t-il. Tu peux passer des journées entières à faire de la sexualité qui est débridée, de la masturbation excessive, de la consommation de drogue excessive. Tu te cherches, tu ne sais plus ce qui se passe. Ça brise la famille, les enfants ne reconnaissent plus leur père.»

La défense demande que Rosaire Poulin purge une peine dans la collectivité, pas parce qu'il ne mérite pas d'aller en prison, mais bien en raison de son état de santé. L'homme ne peut pas s'alimenter seul et doit être surveillé en tout temps.

La Couronne demande l'incarcération dans un pénitencier fédéral pour une durée allant de 2 ans et demi à 5 ans.

Le juge devrait rendre sa décision le 24 mars prochain.

-D'après les informations de Kariane Bourassa

