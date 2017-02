Meurtre de sa conjointe: la Couronne réclame l'acquittement de Gero

Michaël Nguyen 28-02-2017 | 11h56

MONTRÉAL - La Couronne ne croit plus à la culpabilité d'un Montréalais accusé d'avoir tué sa conjointe d'une balle dans la tête et à la surprise générale, elle a elle-même demandé son acquittement en plein procès.

«Comme procureur, nous devons avoir la conviction morale qu'un crime a été commis, et nous n'avons plus cette conviction», a émotivement annoncé Me Jacques Dagenais, jeudi dernier au palais de justice de Montréal.

Cette annonce n'a pas manqué de choquer toute la salle d'audience, d'autant plus que le procès en était rendu au stade des plaidoiries et que Michael Gero, 27 ans, est détenu depuis plus de trois ans.

Il a finalement obtenu l'arrêt des procédures, lundi, au palais de justice de Montréal.

Une ordonnance de non-publication interdisait aux médias d'en faire l'annonce avant mardi.

Volte-face

Au début du procès, la Couronne était pourtant convaincue que Gero était coupable du meurtre de Sherri Amanda Thomas, survenu le 19 novembre 2013 dans leur domicile de Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal.

Ce jour-là, une dispute avait éclaté entre la femme de 19 ans et Gero. Des voisins avaient entendu des cris puis un «bruit sec».

À l'arrivée des policiers, la femme baignait dans son sang. Un rapport explique qu'elle est décédée d'une balle tirée à bout portant dans la tempe gauche.

«Stupide»

L'arme à feu appartenait à Gero, mais elle était introuvable jusqu'à ce que les policiers la trouvent sur le toit de l'immeuble, couverte des empreintes digitales du suspect. Lors du procès, Gero a juré qu'il avait «paniqué», car il lui était interdit de posséder une arme, et que c'est lui qui l'avait lancée là.

«C'est tout à fait compatible avec la panique, c'est la chose la plus stupide à faire que de dire que la victime s'est suicidée, mais qu'il n'y a pas d'arme à feu», a expliqué Me Dagenais à la juge.

Car pour le procureur, entendre le témoignage de Gero lui a fait réaliser qu'il n'y avait «pas de preuve que [Gero] a tiré» et qu'il ne pouvait pas plaider le contraire au jury. Même le sang dans l'appartement et les empreintes digitales de Gero ne pouvait pas prouver qu'il était le tireur, selon lui.

«La seule preuve à charge, c'est les empreintes, a expliqué Me Dagenais. Et nous avons une explication raisonnable.»

Arrêt

Me David Petranic de la défense ne s'est évidemment pas opposé à la demande de la Couronne, puisqu'il avait affirmé dès le début que son client était innocent. Gero, de son côté, est resté de marbre même s'il venait d'éviter le risque de passer sa vie derrière les barreaux.

La juge Hélène Di Salvo avait toutefois rejeté cette demande, jeudi passé. Selon elle, il y avait quand même de la preuve pour prouver un meurtre et ç'aurait été le rôle du jury de trancher. La Couronne a déposé un avis d'arrêt des procédures signé par la procureure en chef aux poursuites criminelles et pénales, Nathalie Brissette.

La juge a donc été obligée de libérer l'accusé sur le chef de meurtre au second degré.

Gero a toutefois plaidé coupable à une accusation de possession d'arme prohibée et de bris d'ordonnance, puisqu'il ne pouvait pas avoir d'arme. Sa peine devrait être rapidement connue, mais compte tenu de la détention préventive de trois ans et trois mois, il pourrait rapidement être libéré.