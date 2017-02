Il aurait planifié de violer et de tuer une ado de 13 ans

28-02-2017 | 11h35

L'ASSOMPTION - Un adolescent de 15 ans qui aurait récemment fomenté un plan pour violer et assassiner une jeune fille a été arrêté chez lui il y a deux semaines, à L'Assomption, sur la Rive-Nord de Montréal.

Cette histoire rappelle celle des deux adolescents de Saint-Hyacinthe qui ont été arrêtés en septembre 2016 sous des soupçons de complot dans le but d'agresser sexuellement une adolescente et de tuer trois de leurs connaissances.

Dans le cas du jeune de L'Assomption, il aurait ciblé une adolescente de 13 ans, selon les informations rapportées par le 98,5 FM.

L'adolescent sans histoire aurait tenté d'impliquer l'un de ses amis dans son plan machiavélique. Ce dernier aurait joué le jeu dans l'unique but de le dénoncer à la police avant que le projet ne soit mis à exécution.

Des conversations écrites entre les deux jeunes hommes auraient été saisies par les policiers.

Dans ces échanges, l'un des adolescents tente de faire parler son ami quant à ses intentions et d'obtenir le plus d'informations possible au sujet de sa victime, selon 98,5 FM.

Le jeune homme a finalement réussi à obtenir une photo de l'adolescente visée, ce qui lui a permis de l'identifier et de la prévenir.

La présumée victime dans cette affaire ne connaissait pas l'adolescent arrêté. Le suspect l'aurait remarquée en tombant sur une photo d'elle sur les réseaux sociaux.

«Il était obsédé. Il a vu des photos sur Facebook», a expliqué le père de la victime alléguée en entrevue à 98,5 FM.

«On n'a aucun contact avec lui, on ne le connaît pas, ma fille ne le connaît pas, il n'est pas dans nos amis Facebook. Il a fait une fixation sur une photo de ma fille, il a découvert où on restait. Tu vois ça dans les films ou dans "Un tueur si proche", tu ne vois pas ça chez nous!»

Le père de famille s'est montré très reconnaissant envers le jeune homme qui a permis de faire avorter le plan diabolique.

«Il n'a pas juste sauvé ma fille. Il a sauvé toute la famille. Il mériterait une médaille.»

Le suspect, qu'on ne peut identifier puisqu'il est mineur, a été accusé de harcèlement criminel en Chambre de la jeunesse, à Joliette. Il a été remis en liberté sous conditions. D'autres accusations pourraient être portées contre lui incessamment.