Un enfant de 3 ans découvert dans un logement où se trouvaient deux corps

27-02-2017 | 21h32

GATINEAU - Un enfant de trois ans, vivant, a été découvert lundi soir dans un appartement du secteur de Hull, à Gatineau, où se trouvaient les corps inanimés de deux adultes, un homme et une femme.

«Les policiers ont découvert les deux corps à la suite d'un appel au 911, peu avant 16 h, les informant du possible décès d'une personne résident à cette adresse, a indiqué la police de Gatineau dans un communiqué, en soirée, sans toutefois précisé l'adresse parce que les familles n'avaient pas encore été avisées.

«Un enfant de trois ans, vivant, était à l'intérieur à l'arrivée des policiers. Il a été conduit à l'hôpital par mesure préventive afin de s'assurer de son bien-être.»

Une enquête a été ouverte pour identifier les victimes et déterminer les causes et les circonstances des décès, a ajouté la police.

«Toutes les hypothèses sont considérées afin de déterminer si un acte criminel a été commis ou non», a souligné la police.