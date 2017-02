Séquestrée pendant six heures, elle se confie

27-02-2017 | 19h10

SHERBROOKE - La femme qui a été séquestrée et violemment battue pendant plus de six heures par Pierrot Lapierre, à Sherbrooke, il y a trois semaines, dit être passée à deux doigts de la mort.

Sylvie Dubois a livré un témoignage poignant à TVA Nouvelles lundi concernant l'enfer qu'elle a vécu dans son logement.

Mme Dubois voulait simplement aider l'individu qui venait de se séparer. Elle lui a ouvert toutes grandes les portes de son logement pour l'héberger temporairement.

Elle a fait preuve de courage, et surtout, de beaucoup de sang-froid lors de la sauvage agression. Le matin du 6 février, à la suite d'une conversation animée avec Lapierre, celui-ci a complètement perdu les pédales.

«Il me disait ''je ne peux pas m'en aller Sylvie, faut que je te tue, tu t'es pas vue''. Il me voyait le visage tout en sang. Je lui parlé et je lui ai dit ''on n'est pas obligés d'en arriver à ça''. Finalement, j'ai réussi à le calmer. Je lui ai dit ''je te promets que je n'appellerai pas les policiers''.»

L'homme a battu la femme, l'a rouée de coups pendant plus de six heures. Il a tenté de l'étrangler avec un câble de téléphone cellulaire, l'a frappée à répétition avec sa propre béquille, l'a menacée avec un couteau, et l'a même frappée à la tête avec l'urne funéraire du défunt mari de la femme. Il l'a même forcée à manger de la nourriture pour chats.

La femme, malgré la situation extrêmement difficile, a gardé son calme et a tenté de le raisonner. Elle l'a finalement convaincu de quitter en emportant ses effets personnels.

Arrêté rapidement, puis accusé, Lapierre a plaidé coupable et a été condamné à trois ans de pénitencier.

Sylvie Dubois souhaite maintenant déménager. Elle a beaucoup de difficulté à vivre dans l'appartement où les événements très violents se sont produits.

Aussi sur Canoe.ca