Accident en Beauce: 7 ans de prison pour un travailleur étranger

Nicolas Saillant 27-02-2017 | 12h41

Le chauffard guatémaltèque reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort de deux jeunes adultes à Scott en 2015 a reçu une sentence de sept ans de pénitencier.

Le 22 août 2015 à Scott en Beauce, Pedro-Antonio Ovalle-Leon a percuté de plein fouet une voiture dans laquelle se trouvaient quatre jeunes. Louis-David Fournier et Dereck Bolduc-Coulombe, âgés de 19 ans, sont décédés dans cet accident. Les deux autres passagers ont été gravement blessés.

Plusieurs membres de la famille et des amis des deux victimes qui ont assisté au procès depuis août 2015 étaient présents lundi matin.

Après des procédures judiciaires qui auront duré un an et demi, le travailleur saisonnier, qui retournera dans son pays à la fin de sa sentence, passera encore trois ans et huit mois en cellule. Une partie de la sentence imposée a été déjà purgée en raison de la détention préventive comptée à temps et demi.